Im Sommer 1985 stand KGB-Agent Gordievsky mit einer Einkaufstasche von ‚Safeway‘, der US-Supermarktkette, an einer Kreuzung in Moskau und wartete. Die Ampel schaltete mehrmals auf Grün, doch er wartete. Bis ein Mann an ihm vorbeiging mit einer Tasche von ‚Harrods‘, dem Londoner Kaufhaus, und an einem Mars-Schokoriegel kaute. Das vereinbarte Signal für die Rettung des Agenten Gordievsky.

Wenige Tage später verließ Gordievsky seine Wohnung in Moskau in kurzer Hose und Turnschuhen für seinen morgendlichen Lauf. Immer der gleiche Weg durch einen großen Park, wie immer folgten ihm zwei Agenten. Es gelang ihm, den beiden zu entkommen, wechselte in die hinter Büschen versteckte Kleidung und nahm den Zug nach Vyborg an der Grenze zu Finnland. Dort wartete ein Auto des britischen Geheimdienstes mit einem jungen Ehepaar und einem Baby. Gordievsky versteckte sich im Kofferraum.