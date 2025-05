Bernard Kirschenbaum wurde in New York geboren, studierte Botanik und meldete sich 1943 zur Armee. „Mein Vater sprach nie über den Krieg“, sagte seine Tochter Sara, „er war sein Leben lang traumatisiert aufgrund seiner Erlebnisse, bis ich zufällig ein Foto fand, auf dem mein Vater ein totes Kind in den Armen hält.“ Er erzählte zum ersten Mal, dass seine Einheit das KZ Leipzig-Thekla befreit hatte, kurz nach dem Abtnaundorf-Massaker, als wenige Tage vor dem Eintreffen der US-Armee 80 jüdische Gefangene in einer Baracke verbrannt oder erschossen wurden.

Kirschenbaum studierte nach dem Krieg am Design Institute in Chicago, wurde ein bekannter Architekt und Künstler. Seine Skulpturen sind in Museen in New York, Stockholm, Malmö und Gothenburg. Er starb 2016.

Im April, zum 80. Jahrestag des Kriegsendes, lud die Stadt Torgau Familienangehörige der Soldaten auf dem Foto zu einer Gedenkfeier ein. Jeff Thau, der Sohn von Chaim, kam nach Torgau, ebenso Sara Kirschenbaum, Bernards Tochter. Sara nannte Jeff nach der gemeinsamen Feier in Torgau ihren „Handshake Brother“.