Herthas Töchter: Die bewegende Geschichte, wie sich zwei Schwestern nach 78 Jahren doch noch fanden

Hertha wird 1927 in armen Verhältnissen in Wien geboren. Sie ist sechs, als ihre Mutter stirbt und sie mit ihren beiden Brüdern ins Kinderheim kommt. Später heiratet der Vater erneut, die Stiefmutter behandelt seine Kinder aus erster Ehe schlecht. Mit 16 wird Hertha ins Konzentrationslager deportiert, zunächst ins Jugendlager Uckermark, dann nach Ravensbrück. Als Teenager interviewt Susan ihre Mutter für ein Schulprojekt und fragt sie nach ihrer Geschichte. Sie habe den Arbeitsdienst verweigert und nicht an den Jugendaktivitäten der Nationalsozialisten teilgenommen, erzählte Hertha damals. Zudem: Ihre Familie war bitterarm, die Nazis brauchten billige Arbeitskräfte. 1945 wird Hertha befreit und kehrt zu Fuß von Berlin nach Wien zurück, völlig erschöpft und entkräftet. Im Jänner 1947 bringt sie Helene zur Welt.

Die Jahre im KZ prägten ihre Mutter nachhaltig, erzählt Susan. „Wir haben immer gesagt, meine Mutter hat ihr eigenes Geschäft im Keller. Stapelweise Konserven, Papierprodukte, Seifen. Vom Boden bis zur Decke, in zwei verschiedenen Räumen. Und sie kaufte viele, viele Kleider, Hüte, Handschuhe, Mäntel, Pullover. Einige hatten, als sie starb, immer noch das Preisschild daran. Warum sie das tat? Mein Vater sagte, weil sie nie wieder frieren wollte. Und sie wollte schöne Kleidung haben. Sie kaufte Ohrringe, Halsketten, sogar einen Nerzmantel. Wir waren schockiert nach ihrem Tod. All die Kleidung, die sie in Kisten versteckt hatte. Es hat Jahre gedauert, bis wir das alles durchgegangen waren.“

Hertha hat auch einen großes Herz für andere Unterprivilegierte, erzählt ihre Tochter. In der Stadt Cincinnati, in der sie wohnt, leben auch viele vietnamesische und kambodschanische Flüchtlinge. Jedes Wochenende, wenn sie zum Einkaufen in die Innenstadt geht, nimmt sie ein anderes Kind mit, führt es zum Essen aus und kauft ihm etwas Schönes. „Sie wusste, wie es ist, zu hungern“, sagt Susan.

Hertha ist ihr Leben lang traumatisiert von den Ereignissen in ihrer Jugend. „Ich erinnere mich, dass wir als Kinder mit ihr im Wohnzimmer gesessen sind, ich und meine 13 Monate jüngere Schwester Linda. Sie hat die ganze Zeit geweint. Geweint und geweint und geweint, und wir wussten nicht, was los war. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch und kam ins Krankenhaus, Elektroschocktherapie. Sie wollte sich von meinem Vater scheiden lassen, aber konnte nicht, weil sie nicht Englisch sprach und keine Berufsausbildung hatte.“ Erst als die Enkelkinder kommen, findet Hertha so etwas wie inneren Frieden, erzählt Susan.