George Deutsch: „Ich habe so viel Glück gehabt“

Ernst und Hansi 1926 geben sich Ernst Deutsch und Johanna „Hansi“ Kornreich dort das Ja-Wort. Ein flottes, sehr sportliches Paar. Die beiden betreiben eine Skischule im Wolfsgraben bei Klosterneuburg. Johanna wird 1935 österreichische Slalom-Meisterin. Auch Ernst fährt so gut Ski, dass ihm „die Skiprüfungskommission, die bereits in den 30er-Jahren von Nazi-Sympathisanten kontrolliert wurde, die Qualifikation nicht verweigern konnte“, erzählt George. Sein Vater wird der einzige jüdische staatlich geprüfte Skilehrer in Österreich. Alte Fotos zeigen Ernst mit einer Gruppe von lachenden Skischülern in zeittypischen Wollpluderhosen, -socken und Lederschuhen, Johanna auf Skiern mit offener Jacke und zerzausten kurzen Haaren.

Auch ihre Flitterwochen verbringen die beiden in den Bergen, in den Dolomiten. Aus Kostengründen beschließen sie, einen gemeinsamem Reisepass zu beantragen. Eine kleine, unscheinbare Entscheidung, die entscheidende Folgen haben wird – vielleicht das erste der vielen Wunder, das dazu führt, dass Familie Deutsch den Holocaust überlebt. Denn nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich, der das Leben des jungen jüdischen Paares für immer verändern wird, findet Johanna Arbeit in einer Strickfabrik in Straßburg und darf aus Österreich ausreisen – und Ernst mit ihr. Wegen des gemeinsamen Passes.