Día de Muertos in Wien: Weltmuseum zeigt mexikanischen Totenaltar bei freiem Eintritt

Bis Allerheiligen steht in der Säulenhalle des Weltmuseums Wien eine Ofrenda, ein mexikanischer Totenaltar. Der Zugang ist frei. Welche Führungen und Workshops es in den Herbstferien gibt und was am 1. November geplant ist.
Das mexikanische Fest zum Gedenken an die Verstorbenen ist auch in Wien zu erleben. Das Weltmuseum Wien zeigt bis 1. November in seiner Säulenhalle eine Ofrenda, einen traditionellen mexikanischen Totenaltar, und der Zugang dazu ist kostenlos. Aufgebaut ist der Altar seit 18. Oktober, das Begleitprogramm reicht bis Allerheiligen.
Gestaltet hat die Ofrenda die Künstlerin Stephany Daphne Rodríguez Cabañas, die für das Museum bereits früher einen solchen Altar geschaffen hat. Die Säulenhalle des Weltmuseums werde damit zu einem Ort, „an dem Erinnern durchaus bunt sein darf“, schreibt das Museum. Das Weltmuseum befindet sich in der Neuen Burg am Heldenplatz.
Führungen und Workshops
Kurzführungen zur Ofrenda gibt es am Sonntag, 25. Oktober, um 16.45 Uhr und am Samstag, 31. Oktober, um 16 Uhr. Ebenfalls am 25. Oktober führt um 15.45 Uhr die Führung „R.I.P.“ zu Bestattungstraditionen und Objekten in der Sammlung, ihrer Bedeutung in den Herkunftsgesellschaften und ihrem Weg nach Wien.
Am 31. Oktober um 14 Uhr leitet die Künstlerin einen Workshop, in dem Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene einen eigenen Totenkopf-Kopfschmuck gestalten. Details zu Karten und Buchung für Führungen und Workshops veröffentlicht das Museum auf seiner Programmseite.
Programm für Familien in den Herbstferien
Für Kinder und Familien bietet das Museum rund um den Día de Muertos kreative Aktivitäten an. Gestaltet werden etwa mexikanische Totenköpfe, ein persönlicher Bilderrahmen für die Ofrenda, festlicher Blumenkopfschmuck und Papierskelette.
Speziell für Kinder von drei bis sechs Jahren gibt es am Dienstag, 27. Oktober, von 15 bis 16 Uhr eine Einheit der Reihe KaleidosKids zum Día de Muertos. Treffpunkt ist die Säulenhalle, eine erwachsene Begleitperson muss dabei sein. Neben dem Programmticket ist dafür ein Museumseintritt nötig, Kinder haben freien Eintritt.
Höhepunkt zu Allerheiligen
Am Sonntag, 1. November, endet das Programm mit einem Festtag. Die Künstlerin führt um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr interaktiv durch die Ofrenda. Zu sehen und auszuprobieren sind außerdem riesige mexikanische Mojiganga-Figuren, die mexikanische Tanzgruppe Ameyallis tritt auf.
Damit fällt der Abschluss auf jenen Tag, an dem auch in Österreich viele Menschen ihrer Verstorbenen gedenken und die Friedhöfe besuchen. Wer den Altar sehen möchte, ohne an einem Programmpunkt teilzunehmen, kann während der Öffnungszeiten direkt in die Säulenhalle gehen. Das vollständige Programm veröffentlicht das Museum auf weltmuseumwien.at.