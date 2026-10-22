Día de Muertos in Wien: Weltmuseum zeigt mexikanischen Totenaltar bei freiem Eintritt

Das mexikanische Fest zum Gedenken an die Verstorbenen ist auch in Wien zu erleben. Das Weltmuseum Wien zeigt bis 1. November in seiner Säulenhalle eine Ofrenda, einen traditionellen mexikanischen Totenaltar, und der Zugang dazu ist kostenlos. Aufgebaut ist der Altar seit 18. Oktober, das Begleitprogramm reicht bis Allerheiligen.

Gestaltet hat die Ofrenda die Künstlerin Stephany Daphne Rodríguez Cabañas, die für das Museum bereits früher einen solchen Altar geschaffen hat. Die Säulenhalle des Weltmuseums werde damit zu einem Ort, „an dem Erinnern durchaus bunt sein darf“, schreibt das Museum. Das Weltmuseum befindet sich in der Neuen Burg am Heldenplatz.