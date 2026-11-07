US-Firma plant in Molln größten Batteriespeicher Österreichs

Der Netzzugang wäre laut Zeitung Mitte des Jahres abgelaufen. Mit dem erst im Februar gegründeten Österreich-Ableger ContourGlobal BESS Molln GmbH fand Bernegger damit rechtzeitig einen Partner, der genau einen solchen Zugang suchte, und stellte seinen Grund zur Verfügung. Geschäftsführer Bernhard Haider bestätigte im Bericht ein derartiges Bauvorhaben. In den kommenden vier Wochen sollen dann auch die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden.

Das Projekt in Molln soll 300 Megawatt Leistung und eine Kapazität von 1.200 Megawattstunden bringen. Die Großbatteriespeicher würden helfen, überschüssigen Strom, der zum Beispiel mittags durch PV-Anlagen erzeugt wird, zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis sei laut OÖN das Geschäftsmodell dahinter.

Die Kosten für das Projekt auf drei Hektar in Molln wurden nicht bekannt gegeben. Branchenkenner schätzen laut Zeitung aber, dass die Gesamtkosten 200 Millionen Euro deutlich überschreiten könnten.