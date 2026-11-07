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US-Firma plant in Molln größten Batteriespeicher Österreichs

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Pläne für einen Großbatteriespeicher mit 300 Megawatt Leistung
©APA/APA/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert, APA, dpa, Klaus-Dietmar Gabbert
Der internationale Investor ContourGlobal will in Molln im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf einen Batteriepark mit 300 Megawatt Leistung errichten. Damit würde das Projekt als größter Batteriespeicher Österreichs gelten. Standort soll ein Grundstück des örtlichen Bauunternehmers Kurt Bernegger sein, der sich vor Jahren einen Netzzugang für die oberste Netzebene 1 sicherte, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (Samstag-Ausgabe).

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Der Netzzugang wäre laut Zeitung Mitte des Jahres abgelaufen. Mit dem erst im Februar gegründeten Österreich-Ableger ContourGlobal BESS Molln GmbH fand Bernegger damit rechtzeitig einen Partner, der genau einen solchen Zugang suchte, und stellte seinen Grund zur Verfügung. Geschäftsführer Bernhard Haider bestätigte im Bericht ein derartiges Bauvorhaben. In den kommenden vier Wochen sollen dann auch die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden.

Das Projekt in Molln soll 300 Megawatt Leistung und eine Kapazität von 1.200 Megawattstunden bringen. Die Großbatteriespeicher würden helfen, überschüssigen Strom, der zum Beispiel mittags durch PV-Anlagen erzeugt wird, zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis sei laut OÖN das Geschäftsmodell dahinter.

Die Kosten für das Projekt auf drei Hektar in Molln wurden nicht bekannt gegeben. Branchenkenner schätzen laut Zeitung aber, dass die Gesamtkosten 200 Millionen Euro deutlich überschreiten könnten.

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