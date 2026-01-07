News Logo
Zypern: Eröffnungszeremonie von EU-Ratspräsidentschaft

Zypern hat am 1. Jänner für sechs Monate den EU-Vorsitz übernommen
©AFP, APA, NICOLAS TUCAT
Am Mittwoch findet in Nikosia die Auftaktveranstaltung zum Start der EU-Ratspräsidentschaft Zyperns statt. Das Land hat am 1. Jänner für sechs Monate den EU-Vorsitz übernommen. Im Zentrum der zypriotischen Agenda stehen die Stärkung der strategischen Autonomie der EU, besonders in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sowie das Migrationsmanagement. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird an dem Festakt teilnehmen.

Auch die Verständigung im Nahen Osten ist für Nikosia eine Priorität. Zypern plant für April einen informellen EU-Gipfel mit den Mittelmeeranrainern, darunter die Türkei. Das neutrale Land will außerdem zur Vertiefung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beitragen. Unter dem Leitmotiv "Ein autonomeres Europa ist ein sichereres Europa" setzt sich Zypern für die rasche Umsetzung des Weißbuchs zur europäischen Verteidigung sowie eines Fahrplans für eine verbesserte Verteidigungsbereitschaft bis 2030 ein.

Auch das auf Zypern im zweiten Halbjahr nachfolgende EU-Vorsitzland Irland ist neutral. Mit Österreich und Malta bilden sie die kleine Gruppe bündnisfreier bzw. neutraler Staaten in der EU, die anderen 23 EU-Mitgliedstaaten gehören auch der NATO an.

This photograph shows a European flag flying outside the EU headquarters in Brussels on May 6, 2025. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

