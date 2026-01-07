Venezuelas Interimspräsidentin bestreitet US-Kontrolle

Rodríguez äußerte sich in scharfen Worten über den US-Einsatz. "Nach dem schrecklichen Angriff der Regierung der Vereinigten Staaten auf Venezuela bleibt das venezolanische Volk standhaft und mobilisiert, um unser Vaterland zu verteidigen", sagte Rodríguez und ergänzte: "Dies ist ein Volk, das nicht aufgibt, wir sind ein Volk, das sich nicht ergibt." Die bei dem Einsatz getöteten kubanischen und venezolanischen Sicherheitskräfte bezeichnete Rodríguez als "Märtyrer".

Das US-Militär hatte den linken Autokraten Maduro und dessen Frau am Samstag in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. Er wird beschuldigt, sich mit von Washington als "terroristisch" eingestuften Guerillagruppen sowie mit Drogenkartellen verbündet zu haben, um "Tonnen von Kokain in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln". Venezuela hat riesige Ölfelder und -lagerstätten.