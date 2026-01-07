News Logo
ABO

Venezuelas Interimspräsidentin bestreitet US-Kontrolle

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rodríguez gibt sich kämpferisch gegenüber den USA
©FEDERICO PARRA, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Drei Tage nach Gefangennahme und Entmachtung von Staatschef Nicolás Maduro in Venezuela durch US-Elitetruppen hat Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez jegliche ausländische Kontrolle über ihr Land verneint. "Die Regierung Venezuelas regiert unser Land, niemand sonst, es gibt keinen ausländischen Akteur, der Venezuela regiert", sagte Rodríguez am Dienstag in einer TV-Ansprache. US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Einsatz gesagt, Washington habe die Kontrolle übernommen.

von

Rodríguez äußerte sich in scharfen Worten über den US-Einsatz. "Nach dem schrecklichen Angriff der Regierung der Vereinigten Staaten auf Venezuela bleibt das venezolanische Volk standhaft und mobilisiert, um unser Vaterland zu verteidigen", sagte Rodríguez und ergänzte: "Dies ist ein Volk, das nicht aufgibt, wir sind ein Volk, das sich nicht ergibt." Die bei dem Einsatz getöteten kubanischen und venezolanischen Sicherheitskräfte bezeichnete Rodríguez als "Märtyrer".

Das US-Militär hatte den linken Autokraten Maduro und dessen Frau am Samstag in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. Er wird beschuldigt, sich mit von Washington als "terroristisch" eingestuften Guerillagruppen sowie mit Drogenkartellen verbündet zu haben, um "Tonnen von Kokain in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln". Venezuela hat riesige Ölfelder und -lagerstätten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Für Washington geht es um die nationale Sicherheit der USA
Politik
USA schließen im Streit um Grönland Militäreinsatz nicht aus
Trump hat es auf das venezolanische Erdöl abgesehen
Politik
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl-Verkauf
Politik
55 Militärs aus Kuba und Venezuela bei US-Attacke getötet
Jemenitische Insel zählt zum UNESCO-Welterbe
Politik
Hunderte Touristen auf Insel Sokotra im Jemen gestrandet
Unterstützerstaaten der Ukraine berieten in Paris
Politik
Verbündete sagen Ukraine umfassende Sicherheitsgarantien zu
Zypern hat am 1. Jänner für sechs Monate den EU-Vorsitz übernommen
Politik
Zypern: Eröffnungszeremonie von EU-Ratspräsidentschaft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER