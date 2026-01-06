55 Militärs aus Kuba und Venezuela bei US-Attacke getötet

Nach Angaben des Pentagon in Washington waren bei dem Angriff in der Nacht auf Samstag 200 US-Soldaten im Einsatz, kein US-Soldat wurde verletzt oder getötet. Das US-Militär hatte Maduro und dessen Frau in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. Der 63-Jährige ist dort wegen "Drogenterrorismus" angeklagt und muss sich vor einem Gericht in New York verantworten.

SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler verurteilte Dienstagabend in der ZiB des ORF die US-Attacke auf Venezuela. Washington habe Völkerrecht gebrochen und das Gewaltverbot der UNO ausgehebelt. Dafür brauche es "klare Worte", so der SPÖ-Chef. Als neutrales Land "stehen wir nicht auf der Seite eines Landes, einer Macht, sondern wir stehen auf der Seite des internationalen Rechts", sagte Babler.