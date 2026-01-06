News Logo
Militäreinsatz für Grönland-Erwerb für USA "immer Option"

Für Washington geht es um die nationale Sicherheit der USA
Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiterhin nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe von Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei "immer eine Option", die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Zuvor hatten mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. Trump hat wiederholt angedroht, die zum Königreich Dänemark gehörende autonome Arktisinsel zu übernehmen.

In einer gemeinsamen Erklärung hatten Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien am Dienstag betont, Grönland gehöre seinem Volk. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte am Montag mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO gedroht.

Grönland ist wegen der Zugehörigkeit zu Dänemark NATO-Gebiet, gehört allerdings nicht zur EU. Die USA haben bereits Militärstützpunkte auf der Insel und könnten diese auch ohne Annexion ausbauen. Spekuliert wird, dass es ⁠Trump vor allem um die Ausbeutung der reichen Bodenschätze der Insel geht.

(FILES) Sermitsiaq mountain (Saddle mountain), a 1210 meter tall landmark is seen behind Nuuk, Greenland, on March 10, 2025. Any US attack on a NATO ally would be the end of "everything", Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen warned on January 5, 2026, after US President Donald Trump repeated his desire to annex Greenland. "If the United States decides to militarily attack another NATO country, then everything would stop -- that includes NATO and therefore post-World War II security," Frederiksen told Danish television network TV2. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

