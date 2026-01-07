Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl-Verkauf

"Dieses Öl wird zu seinem Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten verwendet wird", schrieb Trump. Energieminister Chris Wright sei angewiesen, diesen Plan "sofort" umzusetzen.

Rohölmengen werden in Barrel gemessen, also Fässern. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter.