Zig Verletzte bei Houthi-Angriffen auf Saudi-Arabien

Durch die Angriffe der Houthi seien insgesamt 73 Zivilisten verletzt worden, erklärte der gemeinsame Führungsstab der von Saudi-Arabien angeführten Anti-Houthi-Militärkoalition . Es würden "alle notwendigen Maßnahmen und Schritte" ergriffen, um auf die "Quellen der Bedrohung zu reagieren und ihre Gefahr zu neutralisieren", hieß es weiter.

Saudi-Arabien verurteilte die Angriffe auf seinem Staatsgebiet. "Das Königreich bekräftigt sein legitimes Recht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Souveränität zu verteidigen", erklärte das Außenministerium.

Das offizielle Houthi-Medium "Ansarollah" hatte zuvor im Online-Dienst Telegram erklärt, bei den Angriffen seien der internationale Flughafen Abha im Süden Saudi-Arabiens, der Luftwaffenstützpunkt King Khalid im Südwesten sowie Anlagen des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco in den Städten Abha und Jizan getroffen worden.

Die Raffinerie in Jizan gehört dem saudi-arabischen Ölkonzern Saudi Aramco, einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Aramco liefert täglich Millionen Liter Rohöl über die Ost-West-Pipeline, die Anlagen des Unternehmens am Persischen Golf mit den Exportterminals am Roten Meer verbindet.

Die Houthi kontrollieren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa sowie Gebiete an der Grenze zu den saudi-arabischen Provinzen am Roten Meer. Die von Teheran unterstützte Miliz hatte Ende Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und griff seither nach eigenen Angaben saudi-arabische Öltanker im Roten Meer sowie Ölanlagen in dem Königreich an. Die Miliz zog den Jemen damit in den Ende Februar begonnenen Krieg Israels und der USA gegen den Iran hinein.

Derzeit versucht die Miliz, Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer einzunehmen. Bei tagelangen Kämpfen nahe der Küste des Roten Meeres wurden mehr als 300 Menschen getötet und hunderte Familien in die Flucht getrieben. Die Meerenge Bab al-Mandab zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt und verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean. Seit der weitgehenden iranischen Blockade der Straße von Hormuz hat die Meerenge zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hatte seit 2015 die jemenitische Regierung im Kampf gegen die Houthi unterstützt. Seit einer von der UNO vermittelten Waffenruhe im Jahr 2022 kamen die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und der Miliz weitgehend zum Erliegen. Nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen ist diese faktische Feuerpause praktisch hinfällig. Der Bürgerkrieg im Jemen gilt als Stellvertreterkrieg zwischen den rivalisierenden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verurteilte die Houthi-Angriffe in Saudi-Arabien als "völlig inakzeptabel. Österreich verurteilt diese eklatante Verletzung des humanitären Völkerrechts. Unsere Solidarität gilt den Verletzten und ihren Familien", erklärte die NEOS-Politikerin in einem der APA übermittelten Statement.