Wie käuflich ist die EU-Politik?

Dennoch dümpelt die Causa drei Jahre später noch vor sich hin, es scheint mittlerweile nicht einmal sicher zu sein, ob es jemals zu einer Anklage kommen wird. Den belgischen Behörden unterliefen Formalfehler, der Untersuchungsrichter musste sich zurückziehen. Eva Kaili, die nach ihrem Rausschmiss von den Sozialdemokraten bis zur vergangenen EU-Wahl noch als freie Abgeordnete im Europäischen Parlament saß, arbeitet an ihrer Rehabilitation. Und einem möglichen politischen Comeback. In einem Interview mit dem Nachrichtensender „Euronews“ im vergangenen Dezember stilisierte sich Kaili zum Opfer, sie sei reingelegt worden und alles sei manipuliert und inszeniert gewesen.

In der griechischen Zeitung „Tomanifesto“ hat die Ex-EU-Parlaments-Vizepräsidentin eine überzeugte Anhängerin und Verteidigerin gefunden. In dem Blatt lauten die Titel etwa „Wer hat Eva Kaili in Belgien in die Falle gelockt?“ oder „Sie verwechseln Länder, um Eva Kaili zu schaden“. Tenor der Artikel: Es habe einen Schlachtplan gegeben, alles sei vorbereitet gewesen, sogar die Geldbeträge, die gefunden wurden.

Das frühere EU-Glamour-Paar Kaili und Giorgi kehrt Stück für Stück wieder in sein gewohntes Leben zurück, die beiden leben in Mailand, reisen auch immer wieder nach Athen. Weihnachten 2024 nutzte die Ex-Politikerin für einen Auftritt beim griechischen TV-Sender ANT1. Im April 2025 trat Eva Kaili als Rednerin beim AIM-Congress (Annual Investment Meeting) in Abu Dhabi auf – als Expertin für Technologiepolitik. Ihr Profil auf der Social-Media-Plattform LinkedIn trägt die Beschreibung „strategische Vorschau und Investitionsberatung“.

„Eva Kaili fährt eine sehr erfolgreiche Verteidigungsstrategie, sie dreht den Spieß um, das ist perfide“, sagt Nina Katzemich von der deutschen Initiative Lobby-Control, die sich für Transparenz und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit einsetzt. Schließlich könne man vieles nachweisen, so Katzemich. „Bizarr“ finde sie etwa, dass Kaili EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und deren Familie zur Fußball-WM nach Katar eingeladen hatte. Metsola antwortete nicht auf das Angebot. „Verheerend ist“, so die Expertin, dass „die ganze Sache natürlich enormen Schaden anrichtet, weil was bleibt, ist, die sind ja alle bestechlich“.