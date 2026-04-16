Energiepolitik: Wie die FPÖ gegen Windkraft mobilisiert

Zu behaupten, alle Freiheitlichen seien gegen Windkraft, wäre falsch. In der Steiermark stellen sie mit Mario Kunasek den Landeshauptmann und bekennen sich zum Ausbau. Das ist aber eher die Ausnahme: Bundesparteichef Herbert Kickl warnt vor einer „sinnlosen Verschandelung der Landschaft“, der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner stellt sich gegen „ideologische Ausbau-Fantasien“, seine Salzburger Amtskollegin Marlene Svazek will keine Anlagen „im alpinen Bereich“ und der Kärntner Parteiobmann Erwin Angerer findet, dass Wind­räder nicht zu seinem Land passen.

Es ist ein rechtspopulistischer Zugang: US-Präsident Donald Trump ist genauso gegen Windkraft wie es die AfD in Deutschland ist und eben viele Freiheitliche in Österreich sind. Die Erklärung ist vielschichtig: Es geht um eine Infragestellung des Klimawandels und der damit zusammenhängenden Notwendigkeit, zu einer Energiewende schreiten zu müssen. Und es geht darum, dass sich die Bevölkerung dort, wo Windräder nicht zum gewohnten Landschaftsbild gehören, gerne leicht dagegen mobilisieren lässt.