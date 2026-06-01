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Wien-Favoriten erhält neues Sicherheitszentrum

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In dem Zentrum werden verschiedene Einheiten untergebracht
©APA, MAX SLOVENCIK
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In der Keplergasse in Wien-Favoriten wird ein neues Sicherheitszentrum errichtet. Ab 2028 sollen dort unterschiedliche Polizei- und Ermittlungseinheiten ihren Sitz haben. Am Montag erfolgte der Spatenstich für die Einrichtung. Das Projekt sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Wiener Polizeiinfrastruktur, hieß es dazu in einer Aussendung des Innenministeriums.

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In der Keplergasse 10 entsteht ein Neubau, der über sechs Geschoße sowie eine Gesamtfläche von rund 2.100 Quadratmetern verfügen wird. Die Inbetriebnahme des Sicherheitszentrums ist für Anfang 2028 geplant. Künftig werden dort eine Polizeiinspektion sowie Ermittlungseinheiten des Landeskriminalamts und des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung untergebracht sein.

"Wir werden auch in Zukunft in schlagkräftige und zeitgemäße Infrastruktur sowie die weitere personelle Stärkung investieren. Das Sicherheitszentrum wird unter modernsten Bedingungen zur Sicherheit in Favoriten und Wien beitragen", hielt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) fest. SPÖ-Gemeinderat Marcus Schober verwies ebenfalls auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für jene, "die täglich für unseren Schutz sorgen".

Derzeit versehen die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse ihren Dienst in einem Ausweichquartier in der Columbusgasse. Das bisherige Gebäude habe aufgrund seines baulichen Zustandes sowie der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr den Anforderungen eines modernen Amtsgebäudes entsprochen, hieß es in der Mitteilung. Ein weiteres Sicherheitszentrum für Favoriten ist bereits in der Gudrunstraße in Bau.

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