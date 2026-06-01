Sozialkontakte senken Risiko für geistigen Abbau im Alter

"Unsere Analysen zeigen, dass soziale Beziehungen eng mit kognitiver Gesundheit im Alter verbunden sind, selbst unabhängig von Bildung, Gesundheitszustand und Lebensstil", erklärte Studienleiter Alexander Braun vom Zentrum für Evidenzbasierte Versorgungsforschung in einer Aussendung. Untersucht wurde in der Studie der Zusammenhang zwischen sozialen Kontakten, Netzwerken und Aktivitäten sowie der kognitiven Gesundheit bei Menschen über 50 Jahren. Neben den Sozialkontakten erwiesen sich auch Bildung und körperliche Aktivität als wichtige Faktoren.