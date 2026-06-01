"Grüne" Werbung wirkt nicht unbedingt vertrauenswürdig

Für die Studie wurden inhaltlich identische Werbeanzeigen für ein fiktives Energieprodukt hergezeigt, bei denen graue beziehungsweise grüne Gestaltungselemente zum Einsatz kamen. Es zeigte sich, dass die Skepsis (Assoziationen mit Greenwashing) gegenüber Unternehmen deutlich sinkt, wenn Nachhaltigkeitsbotschaften als authentisch empfunden werden. Personen mit hohem Umweltbewusstsein bewerteten die grüne Werbung den Angaben zufolge eher als glaubwürdiger und vermuteten seltener Greenwashing. Bei nicht so umweltbewussten Menschen führte die grüne Gestaltung eher zu Skepsis und geringerer Glaubwürdigkeit.