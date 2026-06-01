ABO

"Grüne" Werbung wirkt nicht unbedingt vertrauenswürdig

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Elisabeth Wolfsteiner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marketing
©FHWN, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Grüne Farben, Blätter oder Naturbilder - solche visuellen Elemente werden in der Werbung oft eingesetzt, um Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu signalisieren. Eine Studie der FH Wiener Neustadt zeigt nun, dass die Wirkung davon abhängt, wie glaubwürdig eine Botschaft ist und wie intensiv sich Menschen generell mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, so Elisabeth Wolfsteiner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marketing am Campus Wieselburg.

von

Für die Studie wurden inhaltlich identische Werbeanzeigen für ein fiktives Energieprodukt hergezeigt, bei denen graue beziehungsweise grüne Gestaltungselemente zum Einsatz kamen. Es zeigte sich, dass die Skepsis (Assoziationen mit Greenwashing) gegenüber Unternehmen deutlich sinkt, wenn Nachhaltigkeitsbotschaften als authentisch empfunden werden. Personen mit hohem Umweltbewusstsein bewerteten die grüne Werbung den Angaben zufolge eher als glaubwürdiger und vermuteten seltener Greenwashing. Bei nicht so umweltbewussten Menschen führte die grüne Gestaltung eher zu Skepsis und geringerer Glaubwürdigkeit.

.......

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rund 4.500 Menschen hatten an der Demonstration teilgenommen
Politik
Nach Brenner-Demo: Verkehrssituation "weiter sensationell"
.
Technik
Trockenster Frühling der österreichischen Messgeschichte
Rund 4.500 Menschen kamen zur Versammlung auf der A13
Politik
Brenner-Demo mit tausenden Teilnehmern, Chaos blieb aus
Leere Fahrbahnen am Grenzübergang Brenner
Politik
Sperre des Brennerkorridors wegen Transit-Protests
++ ARCHIVBILD ++ Schulgemeinschaft soll aktiv eingebunden werden
Technik
Citizen-Science-Projekt untersucht Hitze an Schulen
An den Tagen vor und nach der Demo wurde mit viel Verkehr gerechnet
Politik
Teils zäher Reiseverkehr am Tag vor der Brenner-Demo
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER