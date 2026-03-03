ABO

Wieder Streik an oberösterreichischen Ordensspitälern

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Streik der Pflegekräfte an den OÖ. Ordensspitälern in Linz
©KERSTIN SCHELLER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
An den acht oberösterreichischen Ordensspitälern ist am Dienstag erneut das nichtärztliche Personal in Streik getreten. Denn in sechs Kollektivvertrags-Verhandlungsrunden konnte keine Einigung erzielt werden. Knackpunkt ist vor allem die geforderte Arbeitszeitverkürzung. 55 Operationen über alle Standorte hinweg mussten am Dienstag verschoben werden. Sie werden oder wurden bereits nachgeholt, berichteten die Ordensspitäler in einer Presseaussendung.

von

Wie schon beim ersten Streik habe der Betriebsrat der Barmherzigen Brüder Linz die Übernahme der Streikleitung abgelehnt, dieses Spital ist also offiziell nicht dabei. Es seien aber sehr wohl auch Leute von den Brüdern auf die Straße gegangen, hieß es von der Gewerkschaft. Genaue Teilnehmendenzahlen sollten im Lauf des Tages genannt werden.

Laut Ordensspitälern nahmen oberösterreichweit rund fünf Prozent der nicht-ärztlichen Belegschaft, knapp 500 Personen, am Streik teil. "Diese Zahl zeigt deutlich, dass der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter*innen dem Streikaufruf der Gewerkschaft vida nicht gefolgt ist", hieß es. Man blicke "zuversichtlich" auf die nächsten Gespräche und hoffe, "die Maßnahmen aus dem vorgelegten Angebot" umsetzen zu können.

Es gebe nach sechs Verhandlungsrunden kein akzeptables Angebot der Arbeitgeber, vor allem was die Arbeitszeitverkürzung angehe, so die Gewerkschaft vida. Mit dem zweiten Streik, nach dem ersten am 22. Jänner, wende man sich vor allem an die politischen Entscheidungsträger. Das Land Oberösterreich finanziert die Ordensspitäler maßgeblich. Besonders Gesundheitslandesrätin Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) sieht die Gewerkschaft gefordert, "Verantwortung zu übernehmen und einer Lösung den Weg zu ebnen". Die Arbeitnehmer hatten zwar zuletzt akzeptiert, dass die Arbeitgeber den Gehaltsabschluss des öffentlichen Dienstes (3,3 Prozent) übernehmen, beim Thema Arbeitszeitverkürzung spießt es sich aber. Zuletzt war die Gewerkschaft mit einer 37-Wochen-Stunde entgegengekommen, zuvor wurde eine Verkürzung auf 35 Stunden gefordert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Männer verdienen in Österreich im Schnitt weit mehr
Politik
Gender Pay Gap bleibt deutlich zweistellig
Wöginger an der Sicheheitsschleuse
Politik
Wöginger-Prozess: Klubchef wird heute vom Gericht befragt
Die Gewerkschaft will mehr Hilfe auch für kleine Schulen
Technik
Kritik an geplantem "Mittleren Management" an Schulen
An Schulen ist das Kopftuch für Mädchen unter 14 ab Herbst verboten
Technik
Kopftuchverbot - Lehrer mit Kontroll-Vorgabe unzufrieden
Der Satellit aus österreichischer Produktion startet Anfang 2027 ins All
Politik
Österreichs erster militärischer Satellit präsentiert
An Schulen ist das Kopftuch für Mädchen unter 14 ab Herbst verboten
Politik
Lehrerkritik an Kopftuch-Kontrollvorgaben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER