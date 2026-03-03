Wieder Streik an oberösterreichischen Ordensspitälern

Wie schon beim ersten Streik habe der Betriebsrat der Barmherzigen Brüder Linz die Übernahme der Streikleitung abgelehnt, dieses Spital ist also offiziell nicht dabei. Es seien aber sehr wohl auch Leute von den Brüdern auf die Straße gegangen, hieß es von der Gewerkschaft. Genaue Teilnehmendenzahlen sollten im Lauf des Tages genannt werden.

Laut Ordensspitälern nahmen oberösterreichweit rund fünf Prozent der nicht-ärztlichen Belegschaft, knapp 500 Personen, am Streik teil. "Diese Zahl zeigt deutlich, dass der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter*innen dem Streikaufruf der Gewerkschaft vida nicht gefolgt ist", hieß es. Man blicke "zuversichtlich" auf die nächsten Gespräche und hoffe, "die Maßnahmen aus dem vorgelegten Angebot" umsetzen zu können.

Es gebe nach sechs Verhandlungsrunden kein akzeptables Angebot der Arbeitgeber, vor allem was die Arbeitszeitverkürzung angehe, so die Gewerkschaft vida. Mit dem zweiten Streik, nach dem ersten am 22. Jänner, wende man sich vor allem an die politischen Entscheidungsträger. Das Land Oberösterreich finanziert die Ordensspitäler maßgeblich. Besonders Gesundheitslandesrätin Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) sieht die Gewerkschaft gefordert, "Verantwortung zu übernehmen und einer Lösung den Weg zu ebnen". Die Arbeitnehmer hatten zwar zuletzt akzeptiert, dass die Arbeitgeber den Gehaltsabschluss des öffentlichen Dienstes (3,3 Prozent) übernehmen, beim Thema Arbeitszeitverkürzung spießt es sich aber. Zuletzt war die Gewerkschaft mit einer 37-Wochen-Stunde entgegengekommen, zuvor wurde eine Verkürzung auf 35 Stunden gefordert.