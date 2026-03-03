ABO

Gender Pay Gap bleibt deutlich zweistellig

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Männer verdienen in Österreich im Schnitt weit mehr
©APA, THEMENBILD, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Gender Pay Gap in der Privatwirtschaft - also der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen - hat sich innerhalb von zehn Jahren zwar verringert, ist aber weiter deutlich im zweistelligen Bereich. So verdienten weibliche Bedienstete laut Statistik Austria im Jahr 2014 22,2 Prozent weniger als ihre Kollegen, im Jahr 2024 waren es 17,6 Prozent. Im EU-Vergleich war Österreich das Land mit dem dritthöchsten Gender Pay Gap, der europaweite Schnitt lag 2024 bei 11,1 Prozent.

von

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat in den vergangenen zehn Jahren zugenommen. Die Quote stieg laut Statistik Austria von 66,9 Prozent im Jahr 2014 auf 70,7 Prozent im Jahr 2024. Im selben Zeitraum erhöhte sich ihre Teilzeitquote von 46,9 Prozent auf 51,1 Prozent. Diese Unterschiede am Arbeitsmarkt wirken sich auch stark auf die Pensionen aus: Im Jahr 2024 lagen die Alterspensionen von Frauen um 40,3 Prozent unter jenen der Männer.

Der Gender Pay Gap wird europaweit einheitlich anhand der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft berechnet. Im EU-Durchschnitt ging der Gender Pay Gap von 15,7 Prozent im Jahr 2014 auf 11,1 Prozent im Jahr 2024 - und damit ebenfalls um 4,6 Prozentpunkte wie in Österreich - zurück. Größer als in Österreich ist die Lohndifferenz nur noch in Tschechien (18,5 Prozent) und Estland (18,8 Prozent).

Der noch immer hohe Gender Pay Gap in Österreich kann laut Analysen von Statistik Austria zu rund einem Drittel durch strukturelle Unterschiede erklärt werden. Frauen arbeiten beispielsweise öfter in schlechter bezahlten Branchen und Berufen oder sind kürzer im Unternehmen beschäftigt als Männer. Unterschiede in der Arbeitszeit sind durch die Verwendung von Stundenverdiensten bereits berücksichtigt. Teilzeit wird im Schnitt aber pro Stunde geringer entlohnt, was Frauen stärker betrifft als Männer.

Bei den Gründen für Teilzeitbeschäftigung zeigen sich ebenfalls große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Mit 40,1 Prozent waren Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene für Frauen der wichtigste Grund, bei Männern waren das nur 7,2 Prozent. Ginge es übrigens rein nach der formalen Ausbildung, müssten Frauen im Durchschnitt bereits mehr verdienen als Männer, lautet ein weiteres Ergebnis der Statistik Austria.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wöginger an der Sicheheitsschleuse
Politik
Wöginger-Prozess: Klubchef wird heute vom Gericht befragt
Die Gewerkschaft will mehr Hilfe auch für kleine Schulen
Technik
Kritik an geplantem "Mittleren Management" an Schulen
An Schulen ist das Kopftuch für Mädchen unter 14 ab Herbst verboten
Technik
Kopftuchverbot - Lehrer mit Kontroll-Vorgabe unzufrieden
Der Satellit aus österreichischer Produktion startet Anfang 2027 ins All
Politik
Österreichs erster militärischer Satellit präsentiert
An Schulen ist das Kopftuch für Mädchen unter 14 ab Herbst verboten
Politik
Lehrerkritik an Kopftuch-Kontrollvorgaben
Ab zehn Kindern können Volksschulen im Burgenland offen bleiben
Technik
Burgenland legt Mindestschülerzahlen für Pflichtschulen fest
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER