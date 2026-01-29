Leitartikel: Gleichberechtigung nach Bedarf

Gasmaske in der einen Hand, Handgranaten-Attrappe in der anderen. So sah sie aus, die gelebte Gleichberechtigung in der DDR: zwei Wochen Zivilverteidigung in einer Uniform aus graugrüner Baumwolle, in der 9. und 10. Klasse. Die Jungs in einem Lager, wir Mädchen in der Schule. Bunkerbau, Marschlieder, Robben im Dreck, Exerzieren im Schulhof. Eskaladierwand am Schluss – zwei Meter hoch. Vaterlandsverteidigung mit Geschlechterzwang. Widerstand war nicht vorgesehen. Wir waren Mädchen. Wir hatten keine Wahl.

Und heute? In Österreich wird gerade mit auffälliger Leidenschaft darüber diskutiert, ob „die Mädchen“ zum Heer sollen. Es geht auch um sie. Aber natürlich nicht nur. Geht es nach der Wehrpflichtkommission, sollen Wehr- und Zivildienst grundlegend umgebaut werden: längerer Grundwehrdienst, verpflichtende Milizübungen, Stellungspflicht für Frauen, freiwilliger Wehrdienst für Ausländer. Einiges davon wäre bis 2027 umsetzbar. Wenn man will. Wohl wissend, dass man muss. Es ist ein ernst gemeinter Versuch, ein System neu zu justieren, das mit der sicherheitspolitischen Realität nicht mehr Schritt hält.

Was dominiert die öffentliche Debatte? Nicht die Frage, wie ein verteidigungsfähiges Österreich aussehen könnte oder welche Verantwortung dieses Land im Rahmen der EU übernehmen will. Sondern die Aufregung darüber, dass es nun auch Frauen treffen könnte. Gleichberechtigung, heißt es plötzlich. Wenn Männer länger müssen, sollen Frauen auch ran. Das ist Gleichberechtigung nach Bedarf. Denn wenn es um Gleichstellung im Arbeitsleben geht, um Löhne und Gehälter, um Macht und Aufstiegschancen, wird es in diesem Land auffallend still. Da wird Gleichheit plötzlich zur Zumutung für ein System, das lieber an alten Rollen festhält, als Verantwortung neu zu verteilen. Übrig bleibt vor allem Achselzucken: War halt schon immer so.