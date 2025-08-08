Leitartikel: Camouflage-Dirndl statt Klartext – Österreich in der Wohlfühl-Illusion

Ich war kurz weg. Eine Auszeit in der vermeintlich schönsten Zeit des Jahres: Sonne, Sand, Familie. Darauf arbeitet man hin. Die Vorfreude beginnt früh – auf das Nichtstun, das Abschalten, das Schweigen der Welt. Einfach Ruhe. Doch diesmal blieb die Unbeschwertheit eines Sommerurlaubs, die sonst so schnell kommt, wenn der Koffer erst einmal ausgepackt ist, aus. Sie wollte sich jedenfalls nicht dauerhaft einstellen. Die Sorgen der Welt sind gerade zu groß.

Was passiert da? Was kommt? Kenne ich mich aus in dieser Daueraufregungsschleife? Muss ich mich auskennen? Die humanitäre Krise in Gaza, die Handelsstreitigkeiten zwischen der EU und den USA, die vom Scheitern alter Bündnisse und dem Rückzug in nationale Egoismen erzählen. Sind die ausgehandelten 15 Prozent Zölle für die EU viel oder wenig? Ist die Wirtschaft mit einem blauen Auge davongekommen? Kommentatoren mit Dauerabo im klimatisierten TV-Studio fällen ihr Urteil schnell: Die EU-Kommissionschefin hat schlecht verhandelt. Punkt. Aber wie sehen das wohl die Schweizer, die aus ihrer Verhandlung mit einer Einfuhr-Abgabe von 39 ­Prozent rausgegangen sind? Pech gehabt?