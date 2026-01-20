Europas Verteidigungspolitik: Von wegen „Gemeinsam stärker“

Dafür gibt es zumindest drei naheliegende Erklärungen. Erstens: In Österreich stehen vergleichsweise viele Menschen der EU ganz grundsätzlich ablehnend bis distanziert gegenüber. Immerhin 28 Prozent finden, dass man besser für die Zukunft gerüstet wäre, wenn man nicht dazugehören würde.

Zweitens: In der Sicherheitspolitik vor die Wahl gestellt, lautet die Devise für eine Mehrheit noch immer eher, neutral bleiben und sich aus den Angelegenheiten anderer Staaten heraushalten als sich stärker in der EU einbringen. Das hat das Verteidigungsministerium bei einer Erhebung im vergangenen Sommer festgestellt.

Drittens: Eine Notwendigkeit, umzudenken und sich neu auszurichten, wird – wohl auch aufgrund der fehlenden Debatte darüber – nur begrenzt gesehen. Zwar wird laut der Eurobarometer-Befragung eine verschärfte Bedrohungslage wahrgenommen, das jedoch in einem geringeren Ausmaß als in den meisten anderen EU-Staaten. Ja, in Österreich zählen nur acht Prozent der Leute Sicherheit und Verteidigung zu den größten Problemen*, mit denen man derzeit konfrontiert ist. EU-weit tun das 13 und im benachbarten Deutschland beispielsweise 20 Prozent.