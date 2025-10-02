News Logo
USA wollen Ukraine Geheimdienstinfo für Luftangriffe liefern

USA ziehen weitere Waffenlieferungen in Betracht
Die USA wollen die Ukraine laut einem Medienbericht mit Geheimdienstinformationen für Angriffe mit Langstreckenraketen auf die russische Energieinfrastruktur unterstützen. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwäge außerdem, Kiew leistungsstarke Waffen zu liefern, die weitere Ziele in Russland in Reichweite bringen könnten.

Dem Bericht zufolge bitten US-Regierungsvertreter die NATO-Verbündeten um eine ähnliche Unterstützung.

