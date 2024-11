Tim Walz, der amtierende Gouverneur von Minnesota, steht Kamala Harris bei der US-Wahl als Vizepräsidentschaftskandidat ("running mate") zur Seite.

Walz kommt aus einer Lehrerfamilie und unterrichtete auch selbst in einer High School in Minnesota. Außerdem trainierte er das Football-Team seiner Schule und war 24 Jahre lang Mitglied der US National Guard, der Miliz der Vereinigten Staaten. Im Wahljahr 2004 wurde er im Alter von 40 Jahren erstmals politisch aktiv. Als er mit einer Schulklasse er eine Veranstaltung des Republikaners und späteren Präsidenten George W. Bush besuchen will, wird er abgewiesen, weil seine Schüler:innen teilweise Sticker des demokratischen Kandidaten John Kerry trugen. Daraufhin entschied er sich, Kerry zu unterstützen und machte als Wahlkampfkoordinator in seinem Bezirk erste Schritte in der Politik.

Nur zwei Jahre später kandidierte Walz auf einem demokratischen Ticket für das Repräsentantenhaus in Minnesotas ländlichem, republikanisch geprägten erstem Kongressbezirk. Völlig überraschend gewann er die Wahl gegen den langjährigen republikanischen Amtsinhaber Gil Gutknecht. Im Anschluss vertrat Walz seinen Bezirk für sechs Amtszeiten im Repräsentantenhaus - als höchstrangiger ehemaliger Soldat in diesem Amt. 2018 ging Walz mit seiner Wahl zum Gouverneur des Staates Minnesota den nächsten Schritt in seiner Politikkarriere. Nun will er an der Seite von Kamala Harris ins Weiße Haus einziehen.

