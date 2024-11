J.D. Vance: Der Mann, der Ohio repräsentiert und Amerikas Zukunft mitgestalten will

James David „J.D.“ Vance wuchs in einfachen Verhältnissen in Middletown, Ohio, auf. Seine Kindheit war von den Herausforderungen einer strukturschwachen Region geprägt, und die Familie lebte oft in Armut. Vance’ Aufstieg begann jedoch, als er nach dem Highschool-Abschluss in die US-Marine eintrat und dort Disziplin und Führung lernte – Fähigkeiten, die ihn durch sein weiteres Leben begleiten sollten.

Nach seinem Militärdienst absolvierte Vance zunächst ein Bachelor-Studium an der Ohio State University und später ein Jurastudium an der renommierten Yale Law School, ein Schritt, der sein Leben maßgeblich veränderte. Yale war ein Kontrast zu seiner Kindheit im Rust Belt, doch Vance verstand es, die Erfahrungen seiner Herkunft in neue Perspektiven und politische Ziele zu überführen.