Unzählige Cowboyhüte im Publikum, verstümmelte Veteranen, die nun als Senatoren über die Wichtigkeit einer handlungsfähigen US-Armee redeten, und viele abgeklebte Ohren, welche die Solidarität mit dem angeschossenen Donald Trump symbolisierten. Mit dem Attentat auf den ehemaligen Präsidenten ließ sich die Geschichte des Märtyrers Trump erzählen, welcher für den amerikanischen Traum sogar sein Leben opfern würde.

Dabei passt die Erzählung des neuen Running Mate J. D. Vance wie die Faust aufs Auge. Aus armen Verhältnissen schaffte es Vance weg vom Drogensumpf des amerikanischen Rust Belts zum Senator und darf nun auf die Vizepräsidentschaft hoffen. Dabei war er selbst beim Militär, studierte Jus an der Eliteuniversität Yale und arbeitete bei einer Investmentfirma. Er verkörpert den amerikanischen Traum, an den gerade weiße, konservative Menschen vielfach nicht mehr glauben. Genau deswegen dürfte Donald Trump diesen Mann als seinen Wahlkampfkompagnon ausgewählt haben. Seine Lebenserzählung spricht viele inzwischen wirtschaftlich Abgehängte an. Diese Geschichte erzählt der 39-jährige Vance gerne und vor allem gut. Seine Nominierungsrede stellte da jedoch eine Ausnahme dar. Überraschend schlecht versuchte Vance, seine, so oft schon erzählte, Erfolgsstory mit politischen Ideen zu verknüpfen.

Das Buch über sein Leben wurde zum Bestseller und er tourte damit durch die gesamten USA. Die Persona J. D. Vance ist maßgeschneidert für den Anstrich, den die Republikaner behalten möchten. Dabei wurden schon große Parallelen gezogen. So verglich der Politiker Matt Gaetz den neuen Running Mate auf dem republikanischen Parteitag mit Abraham Lincoln.