Kamala Harris wurde 1964 im kalifornischen Oakland als Tochter eines aus Jamaika eingewanderten renommierten Wirtschaftswissenschaftlers und einer aus Indien stammenden Krebsforscherin geboren. Sie und ihre jüngere Schwester wuchsen bei ihrer Mutter auf, zeitweise lebten sie im kanadischen Montreal. "Sie erzog uns zu stolzen starken schwarzen Frauen. Und sie hat uns beigebracht, unser indisches Erbe zu kennen und darauf stolz zu sein", sagte Harris 2020 in einer Rede. Darin betonte sie auch, dass die USA einen Präsidenten bräuchten, "der uns alle zusammenbringt - Schwarze, Weiße, Latinos, Asiaten, Ureinwohner - um die Zukunft zu erreichen, die wir gemeinsam wollen".

Harris studierte an der historischen Schwarzen-Universität Howard University in Washington und machte einen Jura-Abschluss an der University of California. Seit 2014 ist sie mit einem Anwalt verheiratet, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte. Ihre steile Justiz-Karriere führte sie in die Politik. Kamala Harris ist die zweite Afroamerikanerin in der Geschichte, die in den US-Senat gewählt wurde. Sie gehört zu den bekanntesten schwarzen Politikerinnen des Landes.