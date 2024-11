Etwa 300 Unternehmen haben Chicago 2023 verlassen. Die Gründe sind extrem hohe Steuern, katastrophaler Verkehr durch den Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln, Kriminalität und Korruption. In „The Loop“, dem Stadtteil, in dem die meisten Unternehmen ihre Büros haben, stehen ganze Hochhäuser leer. Der Bedarf an Offices ist in den letzten Jahren um 30 Prozent gesunken. Selbst in der wichtigsten Einkaufsstraße, der Michigan Avenue, stehen Geschäfte leer und neue Mieter werden gesucht.

Die Kriminalität, einst in den südlichen und westlichen Bezirken der Stadt konzentriert, hat das Zentrum längst erreicht und breitet sich überall aus. In der Straße, wo ich den Sommer verbringe, sah ich eines Morgens ein Beispiel der neuen „Taktik“ der Überfälle auf Geschäfte. In einer zerstörten Auslage stand ein Auto, halb auf dem Gehsteig, halb im Geschäft. Es war ein Laden mit teuren Schuhen und Handtaschen. Die Methode ist immer die gleiche. Zuerst stehlen die Diebe ein Auto und rasen damit während der Nacht direkt in die Auslage, räumen das Geschäft aus und verschwinden. Alles geschieht innerhalb von Minuten. Die Alarmanlage geht zwar los, die Polizei kommt, doch die gut organisierten Banden sind längst verschwunden.

Unternehmen klagen, dass ihre Mitarbeiter sich weigern, am Abend länger zu arbeiten, da der Weg nach Hause mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer gefährlicher werde. Autos werden an Kreuzungen mit Schusswaffen angehalten, der Lenker, die Lenkerin gezwungen, auszusteigen. Eine Finanzgesellschaft, die nach Miami übersiedelte, begründete diesen Entschluss damit, dass im Durchschnitt einmal pro Woche ein Kollege oder eine Kollegin auf dem Heimweg von der Arbeit überfallen worden sei.