Wie oft sprachen sie mit Müttern, die ihre Kinder von der Schule abholten, wo der Turnsaal mit Stockbetten blockiert war, um illegale Einwanderer unterzubringen? Trump benutzte diese Themen, gegenüber allen, verzichtete auf einen geschlechtsspezifischen Wahlkampf.

Ein weiteres Problem: Transgender. Ein YouTube Video führte zu wütenden Reaktionen – vor allem von Frauen. Eine Kongress-Abgeordnete konfrontierte eine Richterin, die einen vorbestraften Vergewaltiger, der sich plötzlich als Frau fühlte, in ein Frauengefängnis überstellen ließ. Harris Vizepräsident Tim Walz erließ in Minnesota ein Gesetz, das Behörden das Recht gibt, Eltern ihr Kind wegzunehmen, wenn sie einer operativen Veränderung des Geschlechts nicht zustimmten. Das hat sicherlich viele Mütter begeistert. Im Gegensatz zu Trump wich Harris dem Thema aus.

Ein drittes Problem: Missachtung. Die Schauspielerin Julia Roberts versuchte, Frauen ‚Mut‘ zu machen. Sie seien alleine in der Wahlkabine, der Ehemann könne nicht kontrollieren, wen sie wählen würden. Eine Frau aus Chicago auf CNN: „Wir haben keine Angst vor unseren Männern. Es ist normal in Familien, dass die eine so, der andere anders wählt, es wird offen darüber gesprochen, eigenartig, was diese Stars von uns denken.“