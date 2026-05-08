USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz

Centcom teilte mit, es seien unter anderem Startplätze für Raketen und Drohnen sowie Kommandozentralen attackiert worden. Zuvor habe der Iran drei Zerstörer der US-Marine bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz mit Raketen, Drohnen und kleinen Booten angegriffen, heißt es in der Erklärung weiter. Der Iran warf den USA zuvor den Bruch der Waffenruhe durch Angriffe auf zwei Schiffe in der Meerenge und auf zivile Gebiete vor. Dies teilte das oberste Militärkommando des Landes mit.