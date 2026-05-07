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Radew offiziell zum Regierungschef Bulgariens ernannt

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Rumen Radew ist nun offiziell Bulgariens Regierungschef
©NIKOLAY DOYCHINOV, Afp, APA
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In Bulgarien ist der prorussische Ex-Präsident und Sieger der Parlamentswahl im April, Rumen Radew, zum Regierungschef ernannt worden. Präsidentin Iliana Iotowa erteilte dem 62-Jährigen am Donnerstag den Auftrag zur Regierungsbildung, Radew legte umgehend die Liste seiner Minister vor, über die das Parlament am Freitag abstimmen soll. Der 62-Jährige hatte bei der Wahl mit 44,7 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit im Parlament geholt.

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Das ärmste Land der EU steckt seit Jahren in einer politischen Krise - es war bereits die achte Parlamentswahl binnen fünf Jahren.

Die Bulgaren hätten mit ihrer Stimmabgabe "ihren Willen bekräftigt, stabile Institutionen zu haben sowie Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit zu verteidigen, indem sie einer einzigen politischen Kraft eine parlamentarische Mehrheit verschafft haben", sagte der ehemalige Kampfpilot Radew.

Im Wahlkampf hatte er eine "Zerschlagung des oligarchische Modells" angekündigt. Nun sieht Radew sich nun mehreren Herausforderungen gegenüber, darunter eine steigende Inflation und ein blockiertes Justizsystem. Zudem muss er eine Reihe von Reformen angehen - insbesondere zur Korruptionsbekämpfung -, um im Rahmen eines Konjunkturprogramms EU-Gelder in Höhe von 400 Millionen Euro zu erhalten.

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