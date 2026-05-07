ABO

US-Verhandlungsvorschlag wird von Teheran weiter geprüft

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Laut Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei noch keine Antwort parat
©Afp, APA, ATTA KENARE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Irans Regierung prüft nach eigenen Angaben weiter einen US-Verhandlungsvorschlag aus den USA. Teheran habe Washington noch nicht geantwortet, sagte Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Sobald die Beratungen abgeschlossen seien, werde das Ergebnis über Pakistan als Vermittler an die USA kommuniziert. Derzeit wartet das Weiße Haus auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten.

von

Ziel ist es dabei unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden. Diskutiert werden demnach auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormuz. Zudem soll eine Grundlage für Atomverhandlungen geschaffen werden.

US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung erreicht werden könnte. Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren", sagte er in einem Interview.

Iran's foreign ministry spokesman Esmaeil Baghaei holds a weekly press conference in Tehran on October 28, 2024. Israel on October 26 launched air strikes on military sites in Iran, risking further regional escalation more than a year into the Gaza war and a month into the Israel-Hezbollah war in Lebanon. The Israeli raid was in retaliation to an Iranian missile attack on October 1, itself retaliation for the killing of Iran-backed militant leaders and a Revolutionary Guards commander. (Photo by ATTA KENARE / AFP)

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Der Leichnam Azzam al-Hayyas wurde durch die Straßen Gazas getragen
Politik
Palästinenser melden erneut Tote bei Angriff Israels in Gaza
Papst Leo XIV. empfing US-Außenminister Rubio im Vatikan
Politik
Papst spricht mit Rubio über Lage im Nahen Osten
US-Außenminister Rubio bei Papst Leo XVI. im Vatikan
Politik
US-Außenminister Rubio traf Papst Leo XIV.
Politik
Insider: USA und Iran vor befristetem Rahmenabkommen
Kampf gegen den Hunger ist für die Kinder von Gaza besonders schlimm
Politik
NGO: Israel führte Hunger im Gazastreifen absichtlich herbei
Zum Wählen in die Kapelle: Premier Starmer und seine Frau
Politik
Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER