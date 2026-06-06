USA attackierten iranische Radarstellungen

Eigentlich gilt seit fast zwei Monaten eine Waffenruhe in dem Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels gegen den Iran begonnen hatte. Jedoch kam es zuletzt immer wieder zu vereinzelten gegenseitigen Angriffen der Kriegsparteien. Parallel laufen zähe Verhandlungen für ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran, um den Krieg zu beenden.

Nach vorherigen Angriffen durch das US-Militär attackierte der Iran häufig mit den USA verbündete Golfstaaten wie Kuwait oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort gibt es auch Stützpunkte des US-Militärs.

Indes kauft der Golfstaat Kuwait bei den USA Abwehrsysteme gegen Drohnenangriffe ein. Man habe den Verkauf entsprechender Rüstungsgüter im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) genehmigt, teilte das US-Außenministerium mit. Hauptauftragnehmer sei das Unternehmen Anduril mit Sitz in Kalifornien. Wann das System geliefert werden soll, blieb zunächst unklar. Bei Rüstungsgeschäften geht es häufig um langfristige Beschaffungszeiträume.