US-Vizepräsident Vance über Demokraten: "Partei des Hasses"

Am Vorabend des 25. Jahrestags der islamistischen Anschläge auf die USA vom 11. September 2001 warf Vance den Demokraten gar vor, in ihren Reihen gebe es Politiker, welche die damaligen Angriffe der "Terroristen" rechtfertigen würden. Mit ihrem zweitägigen Parteitag in Dallas wollten die Republikaner Wähler mobilisieren. Bei den Kongress-Zwischenwahlen - den sogenannten Midterms - im November droht eine empfindliche Schlappe. Hintergrund sind unter anderem die schlechten Beliebtheitswerte von Präsident Trump. Neben Trump spielte beim Event in Dallas auch Vance als möglicher Nachfolgekandidat Trumps im Weißen Haus eine prominente Rolle.

Trump hatte am Mittwoch mit dem Versprechen für Aufsehen gesorgt, sollten die Republikaner die Kontrolle über beide Kongresskammern behalten, würde jeder erwachsene US-Bürger 5.000 Dollar erhalten. Es war das erste Mal, dass ein Republikaner-Parteitag vor den Kongresswahlen stattfand. Formale Parteiangelegenheiten standen nicht auf dem Programm. Normalerweise werden Parteitage in den USA vor den Präsidentschaftswahlen abgehalten.