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Israel fängt erneut Drohne nahe Grenze zu Jordanien ab

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Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben erneut eine Drohne nahe der Grenze zu Jordanien abgefangen. Das Fluggerät sei nicht in israelisches Gebiet eingedrungen, erklärte die Armee Dienstagfrüh im Onlinedienst Telegram. Die Herkunft der Drohne werde untersucht. Bereits am Montag hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben zwei Drohnen nahe der jordanischen Grenze abgefangen. Zu deren Herkunft machte die Armee ebenfalls keine Angaben.

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Wer die Drohnen gestartet haben könnte und welches mögliche Ziel sie hatten, blieb zunächst unklar. Jordanien war seit der Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran Anfang Juli wiederholt Ziel von Angriffen. Das Königreich grenzt unter anderem an Israel, Syrien, den Irak und Saudi-Arabien und liegt damit zwischen mehreren Schauplätzen des regionalen Konflikts.

Israel hatte am 28. Februar gemeinsam mit den USA die Offensive gegen den Iran begonnen, die den regionalen Krieg im Nahen Osten auslöste. An den jüngsten Kämpfen im Juli beteiligte sich Israel bisher jedoch nicht.

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