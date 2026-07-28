Israel fängt erneut Drohne nahe Grenze zu Jordanien ab

Wer die Drohnen gestartet haben könnte und welches mögliche Ziel sie hatten, blieb zunächst unklar. Jordanien war seit der Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran Anfang Juli wiederholt Ziel von Angriffen. Das Königreich grenzt unter anderem an Israel, Syrien, den Irak und Saudi-Arabien und liegt damit zwischen mehreren Schauplätzen des regionalen Konflikts.

Israel hatte am 28. Februar gemeinsam mit den USA die Offensive gegen den Iran begonnen, die den regionalen Krieg im Nahen Osten auslöste. An den jüngsten Kämpfen im Juli beteiligte sich Israel bisher jedoch nicht.