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US-Kabinettsmitglieder tagen offenbar geheim zu Iran, Jemen

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Führende Kabinettsmitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump haben sich einem Medienbericht zufolge heimlich zu Beratungen über die nächsten Schritte im Iran-Krieg und dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen getroffen. Das berichtete das Nachrichtenportal Axios am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Das Treffen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David sei von Vizepräsident James Vance geleitet worden.

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Ende Februar hatten die USA und Israel ihren Krieg gegen den Iran begonnen und das Land massiv aus der Luft bombardiert. Der Konflikt ist bis heute nicht gelöst und Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse. Streit gibt es vor allem um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Seestraße von Hormuz am Persischen Golf. Spekulationen gab es immer wieder auch über einen möglichen, begrenzten Bodeneinsatz des US-Militärs.

Die Houthi-Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter Sanaa. Zuletzt übernahm sie nach einer Blitzoffensive die Kontrolle über große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthi. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor sieben Monaten war auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert. Zuletzt nahmen die gegenseitigen Angriffe der verfeindeten Lager deutlich zu.

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