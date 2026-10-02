Russland: Ukraine greift Industrieanlagen in Wolgograd an

Laut dem Moskauer Verteidigungsministerium zielten die russischen Angriffe unter anderem auf eine Straßen- und Eisenbahnbrücke über den Fluss Dnipro in Kiew ab sowie auf ein Umspannwerk in der Hauptstadtregion und einen Industriekomplex am Hafen von Ismajil im Gebiet Odessa. Zudem sei im Schwarzen Meer ein Frachtschiff getroffen worden.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.