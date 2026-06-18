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US-iranische Verhandlungen zu Friedenslösung sollen beginnen

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Sicherheitsvorkehrungen für den Gipfel am Freitag
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Nach der Unterzeichnung des US-iranischen Rahmenabkommens durch die Präsidenten beider Länder sollen am Freitag in der Schweiz voraussichtlich die Verhandlungen über eine umfassende Friedensvereinbarung beginnen. Delegationen der USA und des Iran sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan sollen nach Angaben der Schweizer Regierung im Luxusresort Bürgenstock für den Auftakt der Verhandlungen zusammenkommen. Islamabad sprach von Verhandlungen "auf technischer Ebene".

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Ursprünglich sollte am Freitag in dem Luxusresort das Rahmenabkommen unterzeichnet werden, auf das sich die USA und der Iran nach zähen Verhandlungen verständigt hatten. Überraschend unterschrieb dann aber US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung schon Mittwochabend im Schloss Versailles bei Paris, Irans Präsident Massoud Pezeshkian zeichnete nach Angaben aus Teheran das Dokument in elektronischer Form ab. Ein für Freitag geplanter Besuch des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif in der Schweiz wurde daher verschoben.

Die Polizei macht Zufahrtskontrollen zum Buergenstock Resort, anlaesslich der geplanten Unterzeichnung einer Absichtserklaerung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten auf dem Buergenstock in der Gemeinde Stansstad im Kanton Nidwalden am Donnerstag, 18. Juni 2026 in Obbuergen. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

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