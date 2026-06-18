US-iranische Verhandlungen zu Friedenslösung sollen beginnen

Ursprünglich sollte am Freitag in dem Luxusresort das Rahmenabkommen unterzeichnet werden, auf das sich die USA und der Iran nach zähen Verhandlungen verständigt hatten. Überraschend unterschrieb dann aber US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung schon Mittwochabend im Schloss Versailles bei Paris, Irans Präsident Massoud Pezeshkian zeichnete nach Angaben aus Teheran das Dokument in elektronischer Form ab. Ein für Freitag geplanter Besuch des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif in der Schweiz wurde daher verschoben.