Ukrainische Angriffe in besetztem Gebiet: Tote und Verletzte

Passetschnik zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs 86 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in den Räumlichkeiten. Von den Behörden veröffentlichte Fotos zeigten ein in Flammen stehendes Gebäude, verkohlte Wände und Trümmer.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurde die Leiche eines Menschen unter den Trümmern entdeckt. Die Rettungskräfte seien im Einsatz und suchten nach weiteren Überlebenden. Drei Überlebende seien bisher geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Russland überzieht die Ukraine seit Beginn seiner Offensive vor mehr als vier Jahren mit Luftangriffen. Zuletzt hat Moskau die Angriffe ausgeweitet. Die Ukraine reagierte mit Gegenangriffen auf russisches Staatsgebiet. Die Verhandlungen über eine Beendigung der Kämpfe liegen derzeit auf Eis.