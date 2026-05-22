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Ukrainische Angriffe in besetztem Gebiet: Tote und Verletzte

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86 Jugendliche sollen beim Angriff im Gebäude gewesen sein
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Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der fast vollständig von Russland kontrollierten ostukrainischen Region Luhansk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden mindestens vier Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Der Angriff habe ein Gebäude der Pädagogischen Hochschule Luhansk in der Stadt Starobilsk getroffen, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Leonid Passetschnik am Freitag. Eine ukrainische Stellungnahme dazu lag zunächst nicht vor.

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Passetschnik zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs 86 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in den Räumlichkeiten. Von den Behörden veröffentlichte Fotos zeigten ein in Flammen stehendes Gebäude, verkohlte Wände und Trümmer.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurde die Leiche eines Menschen unter den Trümmern entdeckt. Die Rettungskräfte seien im Einsatz und suchten nach weiteren Überlebenden. Drei Überlebende seien bisher geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Russland überzieht die Ukraine seit Beginn seiner Offensive vor mehr als vier Jahren mit Luftangriffen. Zuletzt hat Moskau die Angriffe ausgeweitet. Die Ukraine reagierte mit Gegenangriffen auf russisches Staatsgebiet. Die Verhandlungen über eine Beendigung der Kämpfe liegen derzeit auf Eis.

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