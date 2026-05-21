Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Die Ukraine greift regelmäßig Ziele auf russischem Staatsgebiet an, teils auch weit entfernt von der eigenen Grenze. Kiew bezeichnet dies als Reaktion auf die nahezu täglichen russischen Angriffe auf ukrainische Städte seit Beginn des Konflikts vor mehr als vier Jahren. Erklärtes Ziel der Ukraine ist es, russische Militäreinrichtungen und Energieanlagen zu treffen. Damit soll Russland nach Regierungsangaben daran gehindert werden, Einnahmen aus fossilen Energieträgern zur Finanzierung seiner militärischen Anstrengungen zu nutzen.

Die von den USA angeführten diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Konflikts befinden sich seit Wochen in der Sackgasse. Seit Ende Februar wird die Aufmerksamkeit Washingtons zudem durch den Krieg gegen den Iran gebunden.