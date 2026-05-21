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Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

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Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Russland sind am Donnerstag nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Die Menschen seien bei einer Attacke der ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt Sysran in der südwestlichen Region Samara gestorben, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew im Onlinedienst Telegram. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.

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Die Ukraine greift regelmäßig Ziele auf russischem Staatsgebiet an, teils auch weit entfernt von der eigenen Grenze. Kiew bezeichnet dies als Reaktion auf die nahezu täglichen russischen Angriffe auf ukrainische Städte seit Beginn des Konflikts vor mehr als vier Jahren. Erklärtes Ziel der Ukraine ist es, russische Militäreinrichtungen und Energieanlagen zu treffen. Damit soll Russland nach Regierungsangaben daran gehindert werden, Einnahmen aus fossilen Energieträgern zur Finanzierung seiner militärischen Anstrengungen zu nutzen.

Die von den USA angeführten diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Konflikts befinden sich seit Wochen in der Sackgasse. Seit Ende Februar wird die Aufmerksamkeit Washingtons zudem durch den Krieg gegen den Iran gebunden.

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