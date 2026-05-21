Sloweniens Parlament wählt Oppositionschef Janša zu Premier

Janša steht seit dem Jahr 1993 an der Spitze der konservativen Demokratischen Partei (SDS), Regierungschef war er von 2004 bis 2008, in den Jahren 2012-13 und 2020-22. Kritiker werfen ihm einen autoritären Regierungsstil und Angriffe auf Medien vor. Zudem galt er als enger Verbündeter des im April abgewählten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Kritiker werfen ihm vor, hinter einer von israelischen Geheimdienstlern orchestrierten Schmutzkampagne gegen die liberale Freiheitsbewegung (GS) des scheidenden Premiers Robert Golob zu stehen. Golob hatte die Wahl im März knapp gewonnen, aber die gemeinsame Mehrheit mit zwei linksgerichteten Parteien eingebüßt.

Janša hat eine Koalition mit einem rechtsgerichteten Parteienbündnis sowie den Demokraten seines Ex-Stellvertreters Anže Logar geschmiedet. Die drei Fraktionen haben im Parlament keine Mehrheit. Resni.ca-Chef Zoran Stevanović, der vom neuen Regierungslager Anfang April zum Parlamentspräsidenten gewählt worden war, hat eine harte Oppositionspolitik angekündigt. Die neue Koalition will eine wirtschaftsliberale Politik betreiben und auf EU-Ebene die Wahrung der nationalen Interessen in den Vordergrund stellen.