Ukraine: Wie es nach dem Treffen von Trump und Selenskyj weitergeht

Unklar bleibt jedoch, wie eine konkrete Friedenslösung im Detail aussehen könnte. Zwar betonte Selenskyj, dass US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine vollständig vereinbart seien, doch zentrale politische und territoriale Fragen sind weiterhin ungelöst. Dazu zählt vor allem der Status der ostukrainischen Donbass-Region sowie des Atomkraftwerks Saporischschja.

Trump kündigte an, erneut mit Putin telefonieren zu wollen, um ihn über die Ergebnisse des Treffens zu informieren. Ein Zeitpunkt wurde nicht genannt, das Gespräch wird jedoch in den kommenden Tagen erwartet. In Moskau wird die direkte Telefondiplomatie zwischen Kreml und Weißem Haus als entscheidender Hebel gesehen. Der russische Politiker Konstantin Kossatschow erklärte, die „Schlüssel zur Regulierung“ lägen bei Russland und den USA – eine Haltung, die der bisherigen Linie Moskaus entspricht, Verhandlungen ohne maßgebliche europäische Beteiligung zu führen.

Bevor es zu Entscheidungen auf höchster Ebene kommt, sollen nun Arbeitsgruppen schwierige Detailfragen klären. Die USA verhandeln dabei getrennt mit Russland und der Ukraine. Für Kiew führt der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, die Gespräche. Parallel dazu wird eine amerikanisch-russische Arbeitsgruppe eingerichtet, in der unter anderem Trumps Unterhändler Steve Witkoff, Jared Kushner, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth vertreten sind. Auf russischer Seite gilt Kirill Dmitrijew weiterhin als Chefunterhändler.