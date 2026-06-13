Trump: Venezolanischer Drogenboss bei US-Angriff getötet

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Der Angriff sei in enger Abstimmung "mit unseren Freunden in Venezuela" erfolgt, "mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten", fügte Trump mit Blick auf die Übergangsregierung in Caracas hinzu. Trump verbreitete auch ein Video, das ein Gebäude mit einem grünen Dach und dann eine Explosion zeigt.
Die Bande Tren de Aragua hatte sich in Venezuela gegründet, sie ist aber auch in Kolumbien, Peru und Chile aktiv. Die USA haben Tren de Aragua als "Terrororganisation" eingestuft.
Im Jänner war Venezuelas linksnationalistischer Präsident Nicolás Maduro bei einem US-Militäreinsatz in der Hauptstadt Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht worden. Er sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll. Seine ehemalige Stellvertreterin Delcy Rodríguez wurde zur Übergangspräsidentin ernannt. Trump hatte nach Maduros Sturz gesagt, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA.
This screen grab from a video posted by US President Donald Trump on his Truth Social account on June 12, 2026, shows what President Trump says is a deadly strike on the leader of Tren de Aragua. President Donald Trump said late on June 12 that the United States has carried out a deadly strike on the leader of Tren de Aragua, a transnational gang founded in Venezuela. The "swift and lethal" attack by US military forces on Nino Guerrero was "was coordinated closely with our friends in Venezuela, with whom we are working very well," Trump wrote on his Truth Social platform. (Photo by US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US President Donald Trump's Truth Social Account " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS