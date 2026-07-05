Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine

Selenskyj erklärte seinerseits am Samstag, er habe am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli ein "sehr gutes Gespräch" mit Trump geführt und an die "amerikanische Entschlossenheit" appelliert, den Krieg zu beenden. "Es gibt eine echte Aussicht, diesen Krieg zu beenden, und die amerikanische Entschlossenheit wird entscheidend sein", sagte er. Beide hätten vereinbart, ihre Gespräche beim NATO-Gipfel fortzusetzen. Als Geste wurde das 62 Meter hohe Mutterland-Denkmal in Kiew nachts in den Farben der US-Flagge angestrahlt.

Uschakow zufolge strebt Russland eine politisch-diplomatische Lösung an, die die grundlegenden russischen Positionen berücksichtige. Er warf Kiew und seinen Verbündeten vor, auf eine Eskalation des Konflikts zu setzen. Putin habe die Lage auf dem Schlachtfeld geschildert, wo die russischen Streitkräfte vorrückten. Russische Kommandeure hatten am Freitag die Einnahme der Stadt Kostjantyniwka gemeldet. Selenskyj und der ukrainische Generalstab wiesen diese Darstellung jedoch zurück.