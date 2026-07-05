ABO

AfD-Parteitag endet mit Reden von Weidel und Chrupalla

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
AfD-Parteispitze: Tino Chrupalla und Alice Weidel
©APA/APA/dpa/Katharina Kausche
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht am Sonntag in der ostdeutschen Stadt Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende. Die Delegierten in den Messehallen der thüringischen Landeshauptstadt hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Weidel ging mit 81,3 Prozent der Delegiertenstimmen gestärkt aus der Wahl hervor, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla bekam mit 70 Prozent einen Dämpfer.

von

Beide schworen die in Teilen rechtsextreme Partei auf eine Übernahme von Regierungsverantwortung ein. Begleitet wird der Parteitag vom Protest zehntausender Demonstrierender. Die Polizei und die Initiatoren der Anti-AfD-Demonstrationen wollen am Sonntagnachmittag in Pressekonferenzen eine Bilanz des Protestwochenendes ziehen. Größere Zwischenfälle bei den Kundgebungen der AfD-Gegner waren am Samstag ausgeblieben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Warten auf die Trump-Rede
Politik
Gewitter stört Jubiläumsfeiern in Washington
AfD-Vorsitzende Alice Weidel am Parteitag in Erfurt
Politik
Trotz Protesten: AfD formuliert auf Parteitag Machtanspruch
Trauernde mit Bild von Ali Khamenei
Politik
Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen
Putin spricht von strategischem Erfolg
Politik
Ukraine dementiert russische Einnahme von Kostjantyniwka
Ukraine nimmt Olanlagen ins Visier (Archivbild)
Politik
Ukraine attackierte russische Ölhafen bei St. Petersburg
Leo XIV. legte Blumen an den Gräbern ab
Politik
Papst besucht Friedhof der Namenlosen auf Lampedusa
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER