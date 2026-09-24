Trump empfing Chinas Präsidenten Xi in den USA

Ein Thema des Besuchs dürfte der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern sein. Am Donnerstagabend ist dann ein Staatsbankett geplant, bei dem Xi und Trump Ansprachen halten werden. Nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten werden auch US-Tech-Bosse zu dem Dinner erwartet, darunter unter anderem Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie Topmanager von Google und Apple.

Das deutet darauf hin, dass der Wettbewerb zwischen den zwei größten Volkswirtschaften im Bereich Künstliche Intelligenz ein wichtiges Thema des Staatsbesuchs sein könnte. Xi war am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington erwartet worden. Er bleibt bis Freitag in den USA.

Für den Chinesen ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel APEC nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weiße Haus eingeladen.