Teilzeitdebatte ist Ausdruck eines Generationenkonflikts

In der Studie zu „Gemeinsamen Grundwerten“, die Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) jüngst präsentiert hat, ist ein großer Bogen gespannt worden.

Das Meinungsforschungsinstitut OGM hat dafür 1.006 Menschen in Österreich auch gefragt, ob es in Ordnung sei, nur Teilzeit zu arbeiten, um mehr Freizeit zu haben: 61 Prozent taten es, 36 Prozent taten es nicht.