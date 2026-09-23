Sudan: Wer kämpft gegen wen – und warum kaum jemand hinsieht

Gemessen an der Zahl der Betroffenen erscheint der Sudan-Krieg in europäischen Medien tatsächlich vergleichsweise selten. Eine einfache Erklärung dafür gibt es nicht. Ein wesentlicher Grund lässt sich jedoch klar belegen: Berichterstattung aus dem Land selbst ist extrem schwierig geworden.

Nach Angaben der Europäischen Asylagentur EUAA wurden seit Kriegsbeginn schätzungsweise 90 Prozent der Medieninfrastruktur Sudans zerstört. Rund 1.000 Journalisten verloren ihre Arbeit. Reporter wurden bedroht, festgenommen, vertrieben oder getötet. Stromausfälle, Internetsperren und zerstörte Mobilfunknetze erschweren zusätzlich die Kommunikation.

Auch internationale Medien sind nur eingeschränkt vor Ort. Die EUAA hält fest, dass nur wenige ausländische Journalisten in das Land gelangen konnten und noch weniger längere Zeit aus den Kriegsgebieten berichten konnten. Beide Konfliktparteien werden zudem beschuldigt, Journalisten einzuschüchtern, Informationen zu kontrollieren und Propaganda zu verbreiten.

Das hat unmittelbare Folgen für die Nachrichtenlage. Ereignisse in abgelegenen Teilen Darfurs oder Kordofans werden teilweise erst Tage später bekannt. Informationen stammen häufig von lokalen Reportern, Augenzeugen, Hilfsorganisationen oder Satellitenbildern und müssen aufwendig überprüft werden.

Dazu kommt die Konkurrenz anderer internationaler Krisen. Reuters stellte zum dritten Jahrestag des Kriegs im April 2026 fest, dass die Katastrophe im Sudan von anderen regionalen und globalen Konflikten überschattet wird. Das erklärt nicht jede redaktionelle Entscheidung, beschreibt aber ein strukturelles Problem: Internationale Aufmerksamkeit ist begrenzt, während mehrere Kriege gleichzeitig um politische und mediale Wahrnehmung konkurrieren.