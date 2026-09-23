UNO-Treffen in New York mit Fokus auf Ukraine

Am Rande der Versammlung soll es auch eine Veranstaltung des von den USA geführten Gaza-Friedensrates geben. Im Sicherheitsrat, dem mächtigsten UNO-Gremium, wird unter anderem OpenAI-Chef Sam Altman zu einer Sitzung mit dem Thema Künstliche Intelligenz sprechen. UNO-Generalsekretär António Guterres lädt zudem am Nachmittag zu einem Treffen zum Klimaschutz und zum Übergang zu erneuerbaren Energien ein, bei dem eine Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geplant ist.