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UNO-Treffen in New York mit Fokus auf Ukraine

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Selenskyj bei Sicherheitsrat und mit Rede vor Generalversammlung
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Bei der hochrangigen Woche der UNO in New York richtet sich der Blick am Mittwoch unter anderem auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats teil und spricht später vor der UNO-Vollversammlung. US-Außenminister Marco Rubio trifft mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen. Bei der Generaldebatte werden Reden des syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa und des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian erwartet.

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Am Rande der Versammlung soll es auch eine Veranstaltung des von den USA geführten Gaza-Friedensrates geben. Im Sicherheitsrat, dem mächtigsten UNO-Gremium, wird unter anderem OpenAI-Chef Sam Altman zu einer Sitzung mit dem Thema Künstliche Intelligenz sprechen. UNO-Generalsekretär António Guterres lädt zudem am Nachmittag zu einem Treffen zum Klimaschutz und zum Übergang zu erneuerbaren Energien ein, bei dem eine Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geplant ist.

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