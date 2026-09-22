Nationalrat startet ins neue Arbeitsjahr

Ein weiterer Beschluss besagt, dass ukrainische Vertriebene Familienbeihilfe nicht mehr zusätzlich zur Grundversorgung beziehen können. Dafür wird die Leistung nicht mehr an Arbeitstätigkeit bzw. AMS-Vormerkung gebunden. Zusätzliches Geld erhält der Ausgleichstaxfonds zur Förderung der Beschäftigung von Behinderten.

Gestartet wird der Plenartag mit zwei "Aktuellen Stunden". Die erste dreht sich um Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit, die zweite um einen Rückbau europäischer Bürokratie.